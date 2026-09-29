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Матвей Кисляк: обсуждали с ЦСКА трансфер в Европу — у клуба нет цели мне навредить

Матвей Кисляк: обсуждали с ЦСКА трансфер в Европу — у клуба нет цели мне навредить
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Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк высказался о своём потенциальном трансфере в европейский клуб.

— Нет опасений, что ЦСКА будет запрашивать за тебя сумму, которую клубы из Европы просто откажутся платить?
— У ЦСКА нет цели мне навредить — с клубом в полном контакте и полностью ему доверяю. Как мы вместе решим, так и будет. А мой ценник вообще пишет Transfermarkt — спросите у них.

— Если придёт клуб, в который ты очень хочешь, точно договорятся?
— 100%. Мы с ЦСКА это обсуждали. Но сейчас выкладываюсь на полную в этой команде, а как будет дальше — посмотрим, — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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