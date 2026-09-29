Матвей Кисляк: обсуждали с ЦСКА трансфер в Европу — у клуба нет цели мне навредить

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк высказался о своём потенциальном трансфере в европейский клуб.

— Нет опасений, что ЦСКА будет запрашивать за тебя сумму, которую клубы из Европы просто откажутся платить?

— У ЦСКА нет цели мне навредить — с клубом в полном контакте и полностью ему доверяю. Как мы вместе решим, так и будет. А мой ценник вообще пишет Transfermarkt — спросите у них.

— Если придёт клуб, в который ты очень хочешь, точно договорятся?

— 100%. Мы с ЦСКА это обсуждали. Но сейчас выкладываюсь на полную в этой команде, а как будет дальше — посмотрим, — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.