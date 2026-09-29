Экс-тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль возглавил ЦСКА из Софии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль возглавил ЦСКА из Софии. Об этом сообщается на официальном сайте болгарского клуба.

Срок действия трудового договора немецкого специалиста с болгарским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Маркус Гисдоль работал в «Локомотиве» с октября 2021-го по март 2022-го. Под его руководством красно-зелёные провели 12 матчей, в которых одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Помимо этого, в послужном списке немца есть «Шальке-04», «Гамбург», «Кёльн» и ряд других команд.

На данный момент ЦСКА София занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.