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Экс-тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль возглавил ЦСКА из Софии

Экс-тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль возглавил ЦСКА из Софии
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль возглавил ЦСКА из Софии. Об этом сообщается на официальном сайте болгарского клуба.

Срок действия трудового договора немецкого специалиста с болгарским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Маркус Гисдоль работал в «Локомотиве» с октября 2021-го по март 2022-го. Под его руководством красно-зелёные провели 12 матчей, в которых одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Помимо этого, в послужном списке немца есть «Шальке-04», «Гамбург», «Кёльн» и ряд других команд.

На данный момент ЦСКА София занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.

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