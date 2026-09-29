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Чехия — Англия: после первого тайма счёт 0:0 в матче Лиги наций УЕФА — 2026/2027

Чехия — Англия: после первого тайма счёт 0:0
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В эти минуты идёт перерыв матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором играют сборные Чехии и Англии. Встреча проходит на стадионе «Фортуна Арена» в Праге, Чехия. В качестве главного арбитра выступает Халил Мелер, Турция. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Гордон – 47'     0:2 Кейн – 69'    
Удаления: Шульц – 23' / нет

На 25-й минуте полузащитник сборной Чехии Павел Шульц получил красную карточку.

В 1-м туре Лиги наций сборная Чехии уступила Хорватии со счётом 1:2. Англия завершила свой матч поражением от Испании (2:3).

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