Чехия — Англия: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором играют сборные Чехии и Англии. Встреча проходит на стадионе «Фортуна Арена» в Праге, Чехия. В качестве главного арбитра выступает Халил Мелер, Турция. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 25-й минуте полузащитник сборной Чехии Павел Шульц получил красную карточку.

В 1-м туре Лиги наций сборная Чехии уступила Хорватии со счётом 1:2. Англия завершила свой матч поражением от Испании (2:3).

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