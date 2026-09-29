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Скалони ответил, как сборная Аргентины будет играть после ухода Месси

Скалони ответил, как сборная Аргентины будет играть после ухода Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, как команда будет играть без капитана и нападающего Лионеля Месси. 6 октября 39-летний футболист проведёт прощальный матч за «альбиселесте» с Бенином.

«Помимо того, что Лео — футболист, он также создаёт на поле и за его пределами нечто, чего я никогда не видел ни у кого другого. Представьте, как трудно будет это заменить. Но у нас есть люди, которые могут взять лидерство, хорошие люди — это самое главное.

Я не ищу плохих парней, которые заставят бояться партнёров по команде. Мне нужны хорошие, позитивные р