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«Мы должны были выигрывать». Гончаренко — о ничьей сборных Беларуси и Финляндии

«Мы должны были выигрывать». Гончаренко — о ничьей сборных Беларуси и Финляндии
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Главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче 2-го тура первой группы Лиги наций УЕФА (Лига С) с национальной командой Финляндии (0:0).

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 1. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Финляндия
Окончен
0 : 0
Беларусь

— Виктор Михайлович, можно сказать, что с победой, или всё-таки нет?
— Нет, конечно. На табло 0:0. Думаю, что нам всё-таки стоило добавить где-то больше дерзости, чтобы выиграть матч. Потому что по той игре, которая была, мы должны были выигрывать.

— В первом тайме всего один удар по воротам. Как это прокомментируете?
— В тех моментах, которые мы создавали, в том числе у Шуманского, были ещё подходы, где мы пытались у