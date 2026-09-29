«Мы должны были выигрывать». Гончаренко — о ничьей сборных Беларуси и Финляндии

Главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче 2-го тура первой группы Лиги наций УЕФА (Лига С) с национальной командой Финляндии (0:0).

— Виктор Михайлович, можно сказать, что с победой, или всё-таки нет?

— Нет, конечно. На табло 0:0. Думаю, что нам всё-таки стоило добавить где-то больше дерзости, чтобы выиграть матч. Потому что по той игре, которая была, мы должны были выигрывать.

— В первом тайме всего один удар по воротам. Как это прокомментируете?

— В тех моментах, которые мы создавали, в том числе у Шуманского, были ещё подходы, где мы пытались у