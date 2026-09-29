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«Азмуна сдержали». Круговой высказался о победе России в матче с Ираном

«Азмуна сдержали». Круговой высказался о победе России в матче с Ираном
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Защитник сборной России Данил Круговой поделился мнением о товарищеском матче с Ираном, в котором российская национальная команда победила со счётом 2:0. 28-летний футболист отыграл всё время встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

«Азмуна сдержали, победили, болельщиков порадовали, всё прошло неплохо», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

За сборную Ирана сыграл бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который был заменён в перерыве.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге.