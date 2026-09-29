Карпин оценил игру сборной России в победном матче с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре национальной команды в товарищеском матче с Ираном (2:0). В этой встрече дубль оформил полузащитник Александр Головин.

– Всё ли удалось сегодня команде?

– Глобально — да. С точки зрения результата всё получилось: забили, сыграли «на ноль», создали много хороших моментов.

Если разбирать матч более детально, первый тайм мне понравился больше – он был более цельным. Во втором были нюансы и детали, которые нужно поправлять. У иранцев возникали возможности в контратаках, но Дивеев и Вахания их нейтрализовали. Ситуаций один в один не возникало. В целом хороший матч, — приводит слов