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Карпин оценил игру сборной России в победном матче с Ираном

Карпин оценил игру сборной России в победном матче с Ираном
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре национальной команды в товарищеском матче с Ираном (2:0). В этой встрече дубль оформил полузащитник Александр Головин.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

– Всё ли удалось сегодня команде?
– Глобально — да. С точки зрения результата всё получилось: забили, сыграли «на ноль», создали много хороших моментов.

Если разбирать матч более детально, первый тайм мне понравился больше – он был более цельным. Во втором были нюансы и детали, которые нужно поправлять. У иранцев возникали возможности в контратаках, но Дивеев и Вахания их нейтрализовали. Ситуаций один в один не возникало. В целом хороший матч, — приводит слов