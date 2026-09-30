Лапорта: «Реал» атакует нас в каждом заявлении, отношения с ними разорваны

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта эмоционально высказался о конфликте с мадридским «Реалом». Функционер признался, что на данный момент контакты между клубами полностью прекращены из-за действий столичной команды.

«Реал» атакует «Барселону» в каждом своём заявлении. Мы не можем мириться с искажением фактов. Рассчитываю, что ситуация будет исправлена, а вопрос — урегулирован. Вам уже известно, что отношения с мадридским клубом разорваны, они вмешались в «дело Негрейры». На наш взгляд, они сделали это исключительно ради затягивания процесса, чтобы оправдать редакционную политику своего телеканала и заранее подготовленный ими нарратив. Именно в этом суть разногласий, сейчас никаких отношений между нами нет», — приводит слова Лапорты De Marke Sports в социальной сети X.