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Карпин ответил, насколько матч с Ираном показывает силу России на международном уровне

Карпин ответил, насколько матч с Ираном показывает силу России на международном уровне
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, насколько товарищеский матч с Ираном (2:0) можно считать показателем силы национальной команды на международном уровне.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

– Вы обыграли участника чемпионата мира. Насколько этот матч можно считать показателем силы сборной России на международном уровне?
– Не знаю. Думаю, всем было бы интересно посмотреть, как мы выглядели бы на таком турнире. Но пока мы там не окажемся, понять это невозможно.

Дело даже не только в качестве игры, но и в уровне ответственности. Одно дело – играть, когда нет турнирного давления, другое – когда нужно о