Карпин ответил, насколько матч с Ираном показывает силу России на международном уровне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, насколько товарищеский матч с Ираном (2:0) можно считать показателем силы национальной команды на международном уровне.

– Вы обыграли участника чемпионата мира. Насколько этот матч можно считать показателем силы сборной России на международном уровне?

– Не знаю. Думаю, всем было бы интересно посмотреть, как мы выглядели бы на таком турнире. Но пока мы там не окажемся, понять это невозможно.

Дело даже не только в качестве игры, но и в уровне ответственности. Одно дело – играть, когда нет турнирного давления, другое – когда нужно о