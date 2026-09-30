«Бавария» хочет сделать Олисе самым высокооплачиваемым игроком клуба — Footmercato

Мюнхенская «Бавария» намерена предложить новый контракт французскому вингеру Майклу Олисе на улучшенных финансовых условиях. Руководство немецкого гранда планирует сделать игрока самым высокооплачиваемым футболистом в команде, чтобы убедить его продлить соглашение. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, новая зарплата француза может превысить оклады Харри Кейна и Джамала Мусиалы. Напомним, по данным на апрель прошлого года, английский нападающий и немецкий полузащитник зарабатывали около € 2,1 млн в месяц до вычета налогов. Текущее трудовое соглашение Олисе с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2029 года.

В качестве ответного шага со стороны игрока в обновлённый договор может быть включён пункт об отступных с крупной суммой, который отсутствует в действующем контракте. Желание «Баварии» обезопасить будущее футболиста продиктовано его высокой результативностью: в минувшем сезоне Майкл Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 22 забитых мяча и 31 результативную передачу.