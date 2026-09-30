15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоау Феликс ответил, кому бы вручил «Золотой мяч» — 2026

Жоау Феликс ответил, кому бы вручил «Золотой мяч» — 2026
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс полагает, что футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заслужил «Золотой мяч» — 2026.

«Я всегда говорил, что «Золотой мяч» должен доставаться тому игроку, на которого ты смотришь и думаешь: «Вот это да!» Награду должен получить тот, кто является звездой и заслуживает того, чтобы остаться в истории футбола. Если и есть такой игрок, который заставляет тебя включить телевизор и смотреть, не отрываясь, то это Ламин Ямаль. Да, Мбаппе и Кейн провели очень хороший сезон, однако Ламин — это воплощение футбола в его истинной форме. А ещё он выиграл чемпионат мира. В год проведения чемпионата мира победа в нём очень важна, если хочешь приблизиться к «Золотому мячу», — приводит слова Феликса издание AS.

Материалы по теме
Феликс высказался об игре с Роналду и по