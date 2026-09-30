Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении Головина в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что возвращение полузащитника «Монако» Александра Головина в Альфа-Банк РПЛ способно сказаться на уровне его игры. Ранее сообщалось, что летом 30-летним хавбеком интересовались «Спартак» и «Зенит».

– Летом было много разговоров о возможном возвращении Александра Головина в Россию. Вы рады, что он остался в «Монако»? Возвращение в РПЛ могло бы сказаться на его игре?

– Возможно, да. Он сам говорит, что ему в своё время пришлось привыкать к интенсивности чемпионата Франции. В чемпионате России ему адаптироваться не пришлось бы — он просто снизил бы уровень интенсивности — и всё, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС для официального сайта.

В нынешнем сезоне за «Монако» Головин принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.