«Должно быть самое строгое наказание». Глава Ла Лиги высказался о деле «Ман Сити»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением об обвинениях «Манчестер Сити» в нарушении правил финансового фэйр-плей АПЛ.

Во вторник, 29 сентября, английская Премьер-лига проинформировала, что независимая комиссия подтвердила, что «Манчестер Сити» был признан виновным в нарушении финансовых правил АПЛ в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. Подчёркивается, что «горожане» делали это в попытке искусственно увеличить доходы клуба и сократить его расходы более чем на £ 900 млн.

«Я не знаю точных правил, но считаю, что должно быть самое строгое наказание, предусмотренное регламентом Премьер-лиги по данному вопросу. Должно быть наказание, призванное послужить примером. Речь не о деле отца и его детей — это наказание, чтобы обеспечить соблюдение правил. А нарушение правил на протяжении более 10 лет — какими бы незначительными ни были нарушения — это очень серьёзное дело», — приводит слова Тебаса журналист Крис Уитли на странице в социальной сети X.