Погребняк отреагировал на победу сборной России в контрольном матче с Ираном

Бывший российский футболист Павел Погребняк опубликовал пост, где поделился мнением об игре национальной команды России в товарищеском матче с Ираном (2:0). В этой встрече дубль оформил полузащитник Александр Головин.

«Очень качественная игра со стороны нашей сборной!👏 Россия 2:0 Иран», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Сборная России занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Иран располагается на 22-й строчке.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча про