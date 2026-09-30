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Погребняк отреагировал на победу сборной России в контрольном матче с Ираном

Погребняк отреагировал на победу сборной России в контрольном матче с Ираном
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Бывший российский футболист Павел Погребняк опубликовал пост, где поделился мнением об игре национальной команды России в товарищеском матче с Ираном (2:0). В этой встрече дубль оформил полузащитник Александр Головин.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

«Очень качественная игра со стороны нашей сборной!👏 Россия 2:0 Иран», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Сборная России занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Иран располагается на 22-й строчке.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча про