«Наша оборонительная схема не сработала». Тренер Хорватии Билич — о матче с Испанией

Главный тренер сборной Хорватии Славен Билич прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Испанией (1:4).

«Мы знаем, что Испания — лучшая команда; тут и спорить не о чем. Мы знали об этом задолго до матча. Испанцы остаются сильнейшими уже несколько лет. Возможно, они не слишком ярко сыграли против Англии, но сегодня им предоставляли слишком много свободного пространства.



Мы неоднократно п