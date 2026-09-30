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«Наша оборонительная схема не сработала». Тренер Хорватии Билич — о матче с Испанией

«Наша оборонительная схема не сработала». Тренер Хорватии Билич — о матче с Испанией
Комментарии

Главный тренер сборной Хорватии Славен Билич прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Испанией (1:4).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Хорватия
1:0 Ямаль – 2'     1:1 Белё – 28'     2:1 Пубиль – 31'     3:1 Ямаль – 63'     4:1 Уильямс – 89'    

«Мы знаем, что Испания — лучшая команда; тут и спорить не о чем. Мы знали об этом задолго до матча. Испанцы остаются сильнейшими уже несколько лет. Возможно, они не слишком ярко сыграли против Англии, но сегодня им предоставляли слишком много свободного пространства.

Мы неоднократно п