«Мы играли очень профессионально». Тренер Англии Тухель — о матче с Чехией в Лиге наций

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Чехией (2:0).

«Во втором тайме мы играли очень профессионально. Надо было играть динамичнее, острее, и мы активизировались и сохранили интенсивность до самого конца. Мы одержали важную победу, и она полностью заслуженная», — приводит слова Тухель официальный сайт УЕФА.

После этой игры сборная Чехии занимает последнее м