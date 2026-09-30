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«Мы играли очень профессионально». Тренер Англии Тухель — о матче с Чехией в Лиге наций

«Мы играли очень профессионально». Тренер Англии Тухель — о матче с Чехией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Чехией (2:0).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Гордон – 47'     0:2 Кейн – 69'    
Удаления: Шульц – 23' / нет

«Во втором тайме мы играли очень профессионально. Надо было играть динамичнее, острее, и мы активизировались и сохранили интенсивность до самого конца. Мы одержали важную победу, и она полностью заслуженная», — приводит слова Тухель официальный сайт УЕФА.

После этой игры сборная Чехии занимает последнее м