«Тяжелейшее испытание». Тренер сборной Чехии Дения — о матче с Англией в Лиге наций

Главный тренер сборной Чехии Санти Дения прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Англией (0:2).

«Тяжелейшее испытание. Игра в формате «11 на 11» требовала огромных усилий, а играть в меньшинстве было ещё тяжелее, но я верю в эту команду и её развитие. Мы верим в выбранный нами путь. У нас нет сомнений в том, что мы делаем», — приводит слова Дении официальный сайт УЕФА.

После этой игры сборная Чехии занимает последнее место в турнирной таблице группы C без набранных