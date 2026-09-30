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«Тяжелейшее испытание». Тренер сборной Чехии Дения — о матче с Англией в Лиге наций

«Тяжелейшее испытание». Тренер сборной Чехии Дения — о матче с Англией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Чехии Санти Дения прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Англией (0:2).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Гордон – 47'     0:2 Кейн – 69'    
Удаления: Шульц – 23' / нет

«Тяжелейшее испытание. Игра в формате «11 на 11» требовала огромных усилий, а играть в меньшинстве было ещё тяжелее, но я верю в эту команду и её развитие. Мы верим в выбранный нами путь. У нас нет сомнений в том, что мы делаем», — приводит слова Дении официальный сайт УЕФА.

После этой игры сборная Чехии занимает последнее место в турнирной таблице группы C без набранных