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«Всегда нужно выходить на поле заряженными». Ямаль — о победе над Хорватией

«Всегда нужно выходить на поле заряженными». Ямаль — о победе над Хорватией
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Нападающий национальной команды Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с Хорватией, завершившегося разгромной победой действующих чемпионов мира со счётом 4:1.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Хорватия
1:0 Ямаль – 2'     1:1 Белё – 28'     2:1 Пубиль – 31'     3:1 Ямаль – 63'     4:1 Уильямс – 89'    

«Всегда нужно выходить на поле заряженными. Так нам говорит тренер, так мы договариваемся между собой. Я очень рад победе», — приводит слова Ямаля Marca.

После двух туров испанцы возглавляют свой квартет с максимальным количеством очков. У хорватов три балл и они на третьем месте.

В следу