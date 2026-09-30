«Всегда нужно выходить на поле заряженными». Ямаль — о победе над Хорватией

Нападающий национальной команды Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с Хорватией, завершившегося разгромной победой действующих чемпионов мира со счётом 4:1.

«Всегда нужно выходить на поле заряженными. Так нам говорит тренер, так мы договариваемся между собой. Я очень рад победе», — приводит слова Ямаля Marca.

После двух туров испанцы возглавляют свой квартет с максимальным количеством очков. У хорватов три балл и они на третьем месте.

В следу