Дубль Головина и «сухарь» Сафонова — в видеообзоре победы России над Ираном

Вечером 29 октября завершился товарищеский матч между сборной России и национальной командой Ирана. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Дубль в данной встрече оформил российский полузащитник Александр Головин. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе сборной России во «ВКонтакте».

Сборная России занимает 35-