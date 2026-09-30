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Россия — Иран, видеообзор товарищеского матча, 29 сентября 2026, счёт 2:0, Головин, Сафонов

Дубль Головина и «сухарь» Сафонова — в видеообзоре победы России над Ираном
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Вечером 29 октября завершился товарищеский матч между сборной России и национальной командой Ирана. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

Дубль в данной встрече оформил российский полузащитник Александр Головин. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе сборной России во «ВКонтакте».

Сборная России занимает 35-