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Ламин Ямаль: я играю не только ради этого «Золотого мяча»

Ламин Ямаль: я играю не только ради этого «Золотого мяча»
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль высказался о своих шансах на «Золотой мяч» по итогам 2026 года.

«Я не голосую и не знаю, кто победил. Я ничего не знаю. Остаётся ждать и продолжать играть. В конце концов, я играю не только ради этого «Золотого мяча». Я играю ради себя, болельщиков, следующего сезона, сборной — чтобы продолжать побеждать», — приводит слова Ямаля Marca.

19-летний испанец входит в число номинантов на престижную индивидуальную награду. Голосование уже завершилось, поэтому Ямалю остаётся дождаться итогов.

Накануне форвард помог сборной Испании крупно обыграть Хорватию — 4:1. Ямаль дважды поразил ворота соперника.

Обладателя «Золотого мяча» объявят 26 октября на церемонии в Лондоне.

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