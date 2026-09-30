Ламин Ямаль: я играю не только ради этого «Золотого мяча»

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль высказался о своих шансах на «Золотой мяч» по итогам 2026 года.

«Я не голосую и не знаю, кто победил. Я ничего не знаю. Остаётся ждать и продолжать играть. В конце концов, я играю не только ради этого «Золотого мяча». Я играю ради себя, болельщиков, следующего сезона, сборной — чтобы продолжать побеждать», — приводит слова Ямаля Marca.

19-летний испанец входит в число номинантов на престижную индивидуальную награду. Голосование уже завершилось, поэтому Ямалю остаётся дождаться итогов.

Накануне форвард помог сборной Испании крупно обыграть Хорватию — 4:1. Ямаль дважды поразил ворота соперника.

Обладателя «Золотого мяча» объявят 26 октября на церемонии в Лондоне.