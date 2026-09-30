«Это просто ужасно». Бывший глава «Манчестер Сити» — о возможном вылете клуба из АПЛ

Бывший председатель правления «Манчестер Сити» Дэвид Бернштейн прокомментировал вердикт независимой комиссии по делу о финансовых нарушениях клуба.

«Я болею за «Сити» уже 70 лет. Я поддерживал этот клуб. Поэтому для меня это действительно вдвойне тяжело. Я не знаю ответа. И отчасти причина в том, что пока мы не понимаем, на каком этапе находится апелляционный процесс, мы не знаем, будет ли какое-то решение принято быстро и каким оно окажется.

Если это дело будет урегулировано сейчас, можно представить один сценарий и определённый набор наказаний. Но если процесс затянется на год или два, не дай бог, это будет худшим вариантом для всех. Но если так произойдёт, ситуация будет уже другой. Поэтому сейчас довольно сложно что-либо прогнозировать. Но я могу сказать одно: одних финансовых санкций теперь недостаточно. Но если эти обвинения останутся в силе и, допустим, апелляция не будет подана или окажется безуспешной, то, боюсь, клубу, который я люблю, придётся покинуть Премьер-лигу. Это просто ужасно», — приводит слова Бернштейна TalkSPORT.

«Манчестер Сити» признали виновным в нарушениях финансовых правил по итогам независимого расследования. Клуб отрицает обвинения и намерен обжаловать решение.