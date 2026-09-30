Матвей Сафонов провёл первый «сухой» матч в сборной России более чем за два года

Голкипер «ПСЖ» и национальной команды Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в товарищеском матче с Ираном (2:0). Таким образом, вратарь провёл первый «сухой» матч в сборной России более чем за два года.

Всего в данном матче Сафонов сделал три сейва и пасовал с точностью 68%. Сафонов прервал серию из пяти матчей с пропущенными голами. До этого дня последняя «сухая» игра за сборную у него была летом 2024 года — с Беларусью (4:0).

В целом в этом сезоне вратарь провел девять игр за клуб и национальную команду дважды сохранил ворота в неприкосновенности. Всего на его счету 10 пропущенных мячей.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.