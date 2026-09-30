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Бывший глава «Манчестер Сити» призвал отстранить руководство клуба

Бывший глава «Манчестер Сити» призвал отстранить руководство клуба
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Бывший председатель «Манчестер Сити» Дэвид Бернштейн высказался о работе совета директоров клуба на фоне разбирательства по делу о финансовых нарушениях.

«Я хочу поднять ещё один вопрос — положение совета директоров. Директора клуба, включая генерального директора, который находится в должности уже много лет и прошёл через весь этот период, несут ответственность за управление клубом во всех отношениях.

И снова: если бы это была какая-нибудь публичная компания, я думаю, при настолько серьёзной ситуации директора должны были бы уйти в отставку или быть отстранены на время, пока не будет принято окончательное решение по всему этому — независимо от того, будет апелляция или нет. Я не думаю, что нынешнее руководство может продолжать работу, сохраняя доверие к себе. Хотя сомневаюсь, что владельцы из Абу-Даби были бы очень довольны такой перспективой. Какую репутацию и доверие может иметь совет директоров, который был причастен к систематическим нарушениям на протяжении длительного периода? — приводит слова Бернштейна TalkSPORT.

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