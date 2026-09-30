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Карпин ответил, является ли состав на игру России с Ираном оптимальным для этой сборной

Карпин ответил, является ли состав на игру России с Ираном оптимальным для этой сборной
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, является ли стартовый состав товарищеского матча с Ираном (2:0) оптимальным на сегодняшний день.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

— Стартовый состав на этот матч можно назвать оптимальным для сборной на сегодняшний день?
— С учётом травм — да. Осипенко, Сильянов, Миранчук тоже могли бы выйти в стартовом составе, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС для официального сайта.

Стартовый состав сборной России на игру с Ираном выглядел следующим образом: Сафонов, Круговой, Мелёхин, Дивеев, Вахания, Батраков, Кисляк, Обляков, Головин, Тюкавин, Глушенков.

3 октября российская национальная ко