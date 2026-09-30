Видеообзор победы в большинстве Англии над Чехией в Лиге наций

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сборная Англии встречалась с национальной командой Чехии. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали англичане. Встреча состоялась на стадионе «Фортуна Арена» в Праге, Чехия.

На 25-й минуте полузащитник сборной Чехии Павел Шульц получил красную карточку. На 47-й минуте Энтони Гордон открыл счёт, а на 69-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество сборной Англии.

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В 3-м туре англичане сыграют в гостях с хорватами, а чехи на выезде с испанцами. Оба матча пройдут 3 октября.