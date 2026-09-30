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Видеообзор победы в большинстве Англии над Чехией в Лиге наций

Видеообзор победы в большинстве Англии над Чехией в Лиге наций
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сборная Англии встречалась с национальной командой Чехии. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали англичане. Встреча состоялась на стадионе «Фортуна Арена» в Праге, Чехия.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Гордон – 47'     0:2 Кейн – 69'    
Удаления: Шульц – 23' / нет

На 25-й минуте полузащитник сборной Чехии Павел Шульц получил красную карточку. На 47-й минуте Энтони Гордон открыл счёт, а на 69-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество сборной Англии.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 3-м туре англичане сыграют в гостях с хорватами, а чехи на выезде с испанцами. Оба матча пройдут 3 октября.

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