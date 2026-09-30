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Карпин раскрыл, останется ли Сафонов в расположении сборной России после матча с Ираном

Карпин раскрыл, останется ли Сафонов в расположении сборной России после матча с Ираном
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с вратарём команды Матвеем Сафоновым относительно его участия в тренировочном сборной национальной команды. Напомним, голкипер «ПСЖ» принял участие в товарищеском матче с Ираном (2:0) и совершил три спасения.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

– Сафонов уедет из расположения сборной после этой игры?
– Нет, не уедет, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС для официального сайта.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге (18:00 мск). 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:00 мск.

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