Карпин раскрыл, останется ли Сафонов в расположении сборной России после матча с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с вратарём команды Матвеем Сафоновым относительно его участия в тренировочном сборной национальной команды. Напомним, голкипер «ПСЖ» принял участие в товарищеском матче с Ираном (2:0) и совершил три спасения.

– Сафонов уедет из расположения сборной после этой игры?

– Нет, не уедет, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС для официального сайта.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге (18:00 мск). 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:00 мск.