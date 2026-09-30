Карпин: ещё один матч сборной России за пределами Москвы принёс лишь положительные эмоции

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поддержку болельщиков в товарищеском матче с Ираном, который завершился победой россиян со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

— Как оцените поддержку болельщиков?

— Огромное спасибо всем, кто пришёл. Болельщики не сидели как в театре, поддержку было хорошо слышно. Можно только поблагодарить всех, кто был сегодня на стадионе. Ещё один матч за пределами Москвы принёс только положительные эмоции, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС для официального сайта.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге (18:00 мск). 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча пройдёт в Нижнем Новго