15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: ещё один матч сборной России за пределами Москвы принёс лишь положительные эмоции

Карпин: ещё один матч сборной России за пределами Москвы принёс лишь положительные эмоции
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поддержку болельщиков в товарищеском матче с Ираном, который завершился победой россиян со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

— Как оцените поддержку болельщиков?
— Огромное спасибо всем, кто пришёл. Болельщики не сидели как в театре, поддержку было хорошо слышно. Можно только поблагодарить всех, кто был сегодня на стадионе. Ещё один матч за пределами Москвы принёс только положительные эмоции, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС для официального сайта.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге (18:00 мск). 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча пройдёт в Нижнем Новго