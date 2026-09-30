Глава португальского футбола прибыл в Данию, чтобы разрешить конфликт Роналду в сборной

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш изначально не собирался задействовать 41-летнего форварда Криштиану Роналду в выездном матче Лиги наций с Норвегией, завершившемся победой португальцев со счётом 2:1. Об этом сообщает издание A Bola.

В связи со сложившейся ситуацией в Копенгаген, где 1 октября португальской команде предстоит встреча с Данией в Лиге наций, прибыл глава Португальской футбольной федерации Педру Проэнса. По информации местных источника, трёхсторонние переговоры завершились успешно, атмосфера была позитивной, а разногласия исчерпаны.

Ранее сообщалось, что наставник сообщил нападающему о планах выпустить его на замену во втором тайме на полчаса. Роналду совершил разминку, однако на поле так и не появился. Это был первый случай за 18 лет, ко