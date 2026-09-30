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Глава португальского футбола прибыл в Данию, чтобы разрешить конфликт Роналду в сборной

Глава португальского футбола прибыл в Данию, чтобы разрешить конфликт Роналду в сборной
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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш изначально не собирался задействовать 41-летнего форварда Криштиану Роналду в выездном матче Лиги наций с Норвегией, завершившемся победой португальцев со счётом 2:1. Об этом сообщает издание A Bola.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

В связи со сложившейся ситуацией в Копенгаген, где 1 октября португальской команде предстоит встреча с Данией в Лиге наций, прибыл глава Португальской футбольной федерации Педру Проэнса. По информации местных источника, трёхсторонние переговоры завершились успешно, атмосфера была позитивной, а разногласия исчерпаны.

Ранее сообщалось, что наставник сообщил нападающему о планах выпустить его на замену во втором тайме на полчаса. Роналду совершил разминку, однако на поле так и не появился. Это был первый случай за 18 лет, ко