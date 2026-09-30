Ракитич рассказал, кому должен достаться «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился своим мнением по поводу «Золотого мяча».

«Главный вопрос в том, нужно ли нам пересмотреть эти матчи, чтобы разобраться окончательно. Думаю, в этом году я не видел ни одного игрока, который особенно выделялся бы как в своём клубе, так и на чемпионате мира.

Много лет мы привыкли к тому, что всё сводилось к Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Но теперь таких игроков нет. Многие ярко проявили себя в своих чемпионатах, забили много голов, но не слишком удачно выступили на чемпионате мира. Или наоборот. Нет такого игрока, про которого можно было бы сказать, что он явный фаворит.

Для меня фавориты – испанцы. Можно положить в один кубок пять или шесть фамилий и вытянуть любую – не ошибётесь. Я считаю, «Золотой мяч» должен достаться испанцу», – приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

Церемония вручения премии состоится 26 октября в Лондоне.