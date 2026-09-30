Сборная США обыграла национальную команду Чили в товарищеском матче

В ночь на 30 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором сборная США принимала национальную команду Чили. Встреча прошла на стадионе «Энерджайзер Парк» (Сент-Луис, США) и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2. Главным арбитром выступил Хорхе Авраам Камачо Перегрина из Мексики.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Себастьян Берхалтер, Джулиан Холл, Крис Ричардс и Матис Альберт.

В составе гостей голы записали на свой счёт Диего Ульоа и Максимильяно Гутьеррес.

Следующий товарищеский матч американская сборная проведёт с национальной командой Мексики 4 октября, а у чилийцев пока нет запланированных встреч.