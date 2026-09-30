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Сборная США обыграла национальную команду Чили в товарищеском матче

Сборная США обыграла национальную команду Чили в товарищеском матче
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В ночь на 30 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором сборная США принимала национальную команду Чили. Встреча прошла на стадионе «Энерджайзер Парк» (Сент-Луис, США) и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2. Главным арбитром выступил Хорхе Авраам Камачо Перегрина из Мексики.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
30 сентября 2026, среда. 03:00 МСК
США
Окончен
4 : 2
Чили
1:0 Берхалтер – 37'     1:1 Ульоа – 45'     1:2 Гутьеррес – 49'     2:2 Холл – 51'     3:2 Ричардс – 72'     4:2 Альберт – 90+3'    

В составе хозяев забитыми мячами отметились Себастьян Берхалтер, Джулиан Холл, Крис Ричардс и Матис Альберт.

В составе гостей голы записали на свой счёт Диего Ульоа и Максимильяно Гутьеррес.

Следующий товарищеский матч американская сборная проведёт с национальной командой Мексики 4 октября, а у чилийцев пока нет запланированных встреч.

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