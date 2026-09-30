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Ракитич назвал главную тройку претендентов на «Золотой мяч»

Ракитич назвал главную тройку претендентов на «Золотой мяч»
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Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич назвал главную тройку претендентов на «Золотой мяч».

«Это были бы три испанца. Хотя я большой поклонник Олисе. В нём есть что-то особенное, но он не идеально провёл чемпионат мира. Вместе с ним я бы включил в тройку Ламина и, снова, Родри», – приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

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