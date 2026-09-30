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«100%». Рой Кин заявил, что выбросил бы медали в мусорку, будь он игроком «Манчестер Сити»

«100%». Рой Кин заявил, что выбросил бы медали в мусорку, будь он игроком «Манчестер Сити»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин поделился мнением о признании «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер‑лиги.

«Они знали, что это сильно ударит по многим людям, но всё равно это сделали. Если бы я был игроком, я бы 100% выбросил эти медали в мусорку. А как иначе? Это ведь жульничество.

Они выиграли на поле потому, что за кулисами шло жульничество», – приводит слова Кина Daily Mail.

Напомним, на прошлой неделе «горожане» были признаны виновными практически по всем обвинениям, связанным с нарушениями финансовых правил АПЛ, – кроме одного. В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Позднее газета The Times сообщила, что речь идет не о 115, а о 130 нарушениях: когда Премьер-лига только объявила об обвинениях, возникла путаница в отношении некоторых правил.

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