Сборные Мексики и Перу сыграли вничью в товарищеском матче
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В ночь на 30 сентября состоялся товарищеский матч, в котором сборная Мексики встречалась с национальной командой Перу. Матч прошёл на стадионе «Спортс Иллюстрейтед Стэдиум» (Гаррисон, США) и завершился со счётом 1:1. Главным арбитром выступил Джон Фримон из США.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
30 сентября 2026, среда. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 1
Перу
0:1 Велес – 27' 1:1 Гусман – 49'
В составе мексиканцев единственным забитым мячом отметился защитник Виктор Гусман с передачи Дензелла Гарсии.
В составе гостей гол записал на свой счёт полузащитник Хайро Велес.
Следующий товарищеский матч мексиканская сборная проведёт в гостях с национальной командой США 4 октября, а перуанцы сыграют на выезде с канадской сборной 3 октября.
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