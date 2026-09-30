Сборные Мексики и Перу сыграли вничью в товарищеском матче

В ночь на 30 сентября состоялся товарищеский матч, в котором сборная Мексики встречалась с национальной командой Перу. Матч прошёл на стадионе «Спортс Иллюстрейтед Стэдиум» (Гаррисон, США) и завершился со счётом 1:1. Главным арбитром выступил Джон Фримон из США.

В составе мексиканцев единственным забитым мячом отметился защитник Виктор Гусман с передачи Дензелла Гарсии.

В составе гостей гол записал на свой счёт полузащитник Хайро Велес.

Следующий товарищеский матч мексиканская сборная проведёт в гостях с национальной командой США 4 октября, а перуанцы сыграют на выезде с канадской сборной 3 октября.