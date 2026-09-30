Иан Райт считает, что «Манчестер Сити» требуется беспрецедентное наказание

Экс-форвард «Арсенала» Иан Райт считает, что «Манчестер Сити» следует сурово наказать за нарушение финансовых правил АПЛ. «Горожан» признали виновными в нарушении 114 из 115 пунктов.

«Это мошенничество в промышленных масштабах.

Здесь требуется беспрецедентное наказание. Это важнейший день для Премьер-лиги. Они бросили вызов целой стране – это грандиозно. Это очень грязные дела. Для них станет проблемой выезд в Ливерпуль [в следующем матче]. В те времена именно «Ливерпуль» был клубом, который преследовал их. Посмотрите, через что прошёл Юрген Клопп, чтобы сломить их. Это, наверное, сломило и его самого.

Это так печально. Скорее всего, дело дойдёт до судебных тяжб», – приводит слова Райта Daily Mail.

Ранее стало известно, что бывший глава «Манчестер Сити» Дэвид Бернштейн призвал отстранить руководство клуба.