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Экс-защитник «Баварии» стал вратарём в 9-м дивизионе Германии

Экс-защитник «Баварии» стал вратарём в 9-м дивизионе Германии
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Бывший защитник «Боруссии Дортмунд» и мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле попробовал себя в новом амплуа в одной из региональных лиг Германии.

31-летний футболист, завершивший профессиональную карьеру летом, сейчас выступает за «Тифенбах» из 9-го дивизиона Германии.

В последних матчах Зюле пришлось заменить основного вратаря команды, который сломал руку. В опубликованном в Сети видео можно увидеть Зюле в новом амплуа. В одном из эпизодов после столкновения со штангой он даже сдвинул ворота.

В дебютной игре против «Хельмштадта» немец сделал несколько сейвов, но не спас команду от поражения со счётом 1:2. В следующем матче, с «Эпфенбахом», он вновь вышел в роли голкипера и помог «Тифенбаху» одержать победу – 3:2.

Отметим, что Зюле является пятикратным чемпионом Германии.

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