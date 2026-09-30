Пирс Морган призвал лишить «Манчестер Сити» титулов и понизить клуб в классе

Журналист Пирс Морган отреагировал на признание «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых правил АПЛ.

«Официально! АПЛ подтвердила, что «Ман Сити» – главные мошенники в истории британского футбола.

Наказание должно быть болезненным: понизить их в классе, лишить титулов, выигранных мошенническим путём, снять 25 очков в первых пяти сезонах после возвращения в АПЛ», – написал Морган в соцсети Х.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Позднее газета The Times сообщила, что речь идет не о 115, а о 130 нарушениях: когда Премьер-лига только объявила об обвинениях, возникла путаница в отношении некоторых правил.

Вчера АПЛ заявила, что независимая комиссия признала «Сити» виновным в нарушении ФФП.