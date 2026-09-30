«Исключение из Премьер-лиги и EFL — это минимум». Коллимор — о санкциях против «Сити»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор прокомментировал признание «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых правил АПЛ.

«Болельщики «Сити», я искренне вам сочувствую. Мы все поддерживаем клубы и в хорошие, и в плохие времена, иногда зажмуриваясь, когда что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой.

Пишу искренне, без всякой ерунды, без злорадства, без удовольствия. Сегодня на вашем месте мог оказаться любой болельщик. Просто нужно было это сказать.

Но сейчас это самый большой футбольный скандал в истории британского футбола. Ничто даже близко не стоит. Исключение из Премьер-лиги и EFL – это минимум, несколько миллиардов в виде штрафов, Абу-Даби должен быть отстранён от владения футбольными клубами по всему миру, продажа всех клубов, независимая оценка финансовой деятельности всех клубов Премьер-лиги и, где возможно, уголовные обвинения в мошенничестве.

За 150 лет существования английского футбола ему относительно повезло с финансовыми скандалами или случаями мошенничества в целом (хотя мелкие инциденты, конечно, были), но это делает результаты Премьер-лиги в этом сезоне недействительными до тех пор, пока не будут введены санкции. Возможность дать клубу продолжать играть, пока в адрес руководства выдвигаются серьёзные и потенциально уголовно наказуемые обвинения, превратила бы всё это в цирк, и всё это было бы крайне несправедливо по отношению ко всем остальным клубам.

Нам всем нужно более критично взглянуть на то, что мы просто даём кому угодно владеть нашим клубом под обещание трофеев и воспоминаний. Наши предшественники болели за клубы просто ради удовольствия и соревнования, а не для того, чтобы в итоге оказаться в такой ситуации. Это полный бардак», – написал Коллимор в соцсети.