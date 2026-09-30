Бубнов назвал тренера, который способен привести Англию к титулу на Евро-2028

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов назвал вариант, при котором сборная Англии сможет претендовать на победу на чемпионате Европы.

«В сборной Англии нужно поменять Тухеля на Гвардиолу, и тогда на чемпионате Европы они поборются за чемпионство», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Томас Тухель возглавляет сборную Англии с января 2025 года. Немецкий специалист ранее работал с «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Гвардиола с 2016 по 2026 год тренировал «Манчестер Сити», с которым неоднократно выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов, до этого работал с «Барселоной» и «Баварией».