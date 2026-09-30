Аль-Хелаифи объявил о необходимости учредить всемирную ассоциацию клубов

У организации European Football Clubs (ранее – Ассоциация европейских клубов) может появиться мировой аналог.

Глава EFC Нассер Аль-Хелаифи на всеобщем собрании объявил о необходимости учредить World Football Clubs.

«У наших клубов сегодня более глобальный и интернациональный статус, чем когда-либо, и при этом они остаются частью своих местных сообществ. Наши игроки, наши тренеры, наши соревнования, наши болельщики, наши владельцы, наши партнёры, наши бренды – у всех них местные корни, но глобальное влияние.

От Копенгагена до Каира, от Нью-Йорка до Токио – болельщики могут следить за своим клубом с теми же эмоциями, что и на стадионе. EFC стала глобальной сетью и платформой, позволяющей клубам связываться с кем угодно. Мы создаём преимущества для клубов внутри и за пределами Европы.

Именно поэтому сейчас самое время создать World Football Clubs. Потому что каждый клуб в мире заслуживает быть представленным, иметь голос и лучший шанс на успех.

EFC – это нечто большее, чем просто цифры членства и статистика. Мы здесь благодаря вам. Наша миссия – защищать вас. Помогать футболу развиваться. Клубы и заинтересованные стороны… мы все стремимся к одной и той же цели. Мы все хранители игры, которая принадлежит предыдущим поколениям и тем, что ещё только придут. Футбол – это главное. Мы не можем трогать футбол.

Но мы должны действовать сообща. Хватит думать только о собственных интересах. Давайте объединимся. Давайте говорить «мы», а не «я». В EFC мы всегда будем стремиться к открытому диалогу, консенсусу и компромиссу. Крупные клубы нуждаются в небольших клубах. Небольшие клубы нуждаются в крупных клубах. Все заинтересованные стороны нуждаются друг в друге. Ведь ни один игрок не сможет в одиночку обыграть 11 соперников. Мяч летит быстрее, когда мы его передаём. Это и есть… команда. Так давайте же продолжим двигаться вперёд. Защищайте друг друга. Работайте вместе. Не сдавайтесь. И тогда мы все достигнем своих целей», – приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт EFC.

По данным журналиста Бена Джейкобса, некоторые участники ассамблеи расценивают World Football Clubs как неофициальную «шестую конфедерацию», которая могла бы бросить вызов власти ФИФА и Джанни Инфантино.