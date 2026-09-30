Губерниев назвал комментаторов «Матч ТВ» «бездарями из чулана 8-666»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что ближайшие матчи сборной России прокомментируют Леонид Слуцкий и Денис Казанский.

3 октября сборная России встретится с командой Намибии в Екатеринбурге, а 6 октября проведёт матч с Нигерией в Нижнем Новгороде. Накануне на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани была обыграна сборная Ирана со счётом 2:0.

«Вот ведь хорошо, что грядущие матчи сборной прокомментируют Денис Казанский и Леонид Слуцкий! Они блестяще справятся! И иные бездари из чулана 8-666 (комната 8-16 в телецентре Останкино, где работают комментаторы «Матч ТВ». – Прим. «Чемпионата») услышат, как надо работать на важных футбольных матчах!» – написал Губерниев в своём телеграмм-канале.