Суд перенёс рассмотрение дела о банкротстве «Томи» на 12 октября

Арбитражный суд Томской области отложил рассмотрение заявления Федеральной налоговой службы о признании футбольного клуба «Томь» банкротом. Новое заседание состоится 12 октября. ФНС требует взыскать с клуба 35,9 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, заявление Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Омской области поступило в суд 27 июля. На заседании был объявлен перерыв до 11:00 по местному времени 12 октября.

«Томь» была основана в 1957 году и девять сезонов провела в высшем дивизионе чемпионата России. В 2023 году клуб прекратил существование из-за финансовых проблем. В 2025 году суд удовлетворил иск РФС о взыскании с «Томи» 41,9 млн рублей, а в июле 2026-го приставы запретили сделки с имуществом клуба из-за задолженности.