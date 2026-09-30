«Солома в голове». Шнякин ответил Губерниеву на слова про комментаторов и «чулан 8-666»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на заявление телеведущего Дмитрия Губерниева про «бездарей из чулана 8-666».

«Сложно заставлять себя не реагировать на людей со специфическими когнитивными возможностями. Но уж простите импульсивность колхознику с марьинских улиц.

Если вы не поняли, «блестящий аналитик» демонизировал комнату 8-16 в Останкино. А ведь это детище в том числе Василия Уткина, Анны Дмитриевой, Юрия Розанова и т. д. В этом «чулане» трудились и формировались комментаторы, ведущие, корреспонденты разных эпох. Сейчас ДЕСЯТКИ этих людей работают на «Матче», «Окко», «Сетанте».

Есть и другие судьбы: комментатор Александр Низелик стал тренером «Фиорентины» и выпускником Коверчано (уверен, «футбольный эксперт» из Сходни даже не в курсе, что это и где это).

Корреспондент Дмитрий Кирюшкин стал сценаристом сериалов и фильмов, сейчас участвует в съёмках полнометражного фильма про футбол (Гармаш и Кологривый в главных ролях).

Ведущий Дмитрий Фёдоров – профессиональный, лицензированный хоккейный тренер.

Комментатор Тимур Дагуев стал футбольным агентом, был спортдиром в небольших европейских клубах.

Борис Волков, тоже работавший на «НТВ-Плюс», является успешным медиаменеджером, продюсером канала «Пятница».

Я могу долго продолжать. И вспоминать настоящих легенд, работавших в т. ч. в комнате 8-16: Майоров, Гомельский, Стогниенко, Маслаченко, Елагин…

Но я скорее смеюсь, а не грущу из-за «чулана 8-666». Если бы не солома в голове, то можно было бы быстро вспомнить: прекрасный комментатор Денис Казанский – это плоть от плоти воспитанник комнаты 8-16 и её отцов.

Дэну и Леониду Викторовичу – удачи на матче сборной! Уверен, первоклассный дуэт покажет уровень… уровень, например, Курдюкова, лучшего комментатора биатлона в истории страны», – написал Шнякин в своём телеграмм-канале.