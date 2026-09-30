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«Недокомментатор». Губерниев ответил Шнякину в споре о комментаторах

«Недокомментатор». Губерниев ответил Шнякину в споре о комментаторах
Комментарии

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Дмитрия Шнякина, в свою очередь ставший реакцией на резкое заявление первого про комментаторов «Матч ТВ».

«Блин, там опять из чулана вылезла недокомментатор-жопа…

Комментировать не буду, моль на выдумку опять не хитра…» – написал Губерниев в своём телеграмм-канале.

Напомним, Губерниев выразил восхищение тем, что грядущие матчи сборной России прокомментируют Денис Казанский и Леонид Слуцкий, назвав комментаторов «Матч ТВ» «бездарями из чулана 8-666». Шнякин, в свою очередь, написал пост в своём телеграмм-канале, ответив Губерниеву.

3 октября сборная России встретится с командой Намибии в Екатеринбурге, а 6 октября проведёт матч с Нигерией в Нижнем Новгороде. Накануне на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани была обыграна сборная Ирана со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    
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