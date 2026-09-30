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30 сентября главные новости спорта, футбол, Лига Наций, хоккей, НХЛ, КХЛ, результаты, теннис

Испания разгромила Хорватию, «Каролина» проиграла «Флориде» в НХЛ. Главное к утру
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Дубль Ламина Ямаля помог сборной Испании разгромить Хорватию в матче Лиги наций, чемпион Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» проиграла «Флориде Пантерз» в первом матче нового сезона НХЛ, сборная России победила Иран благодаря дублю Александра Головина в товарищеском матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Ямаля помог сборной Испании разгромить Хорватию в матче Лиги наций.
  2. Чемпион Кубка Стэнли «Каролина» проиграла «Флориде» в ОТ первого матча нового сезона НХЛ.
  3. Сборная России победила Иран благодаря дублю Головина.
  4. ЦСКА обыграл СКА в армейском дерби КХЛ с 11 голами. Карнаухов оформил хет-трик.
  5. Сборная Англии в большинстве обыграла команду Чехии во 2-м туре Лиги наций УЕФА.
  6. Глава португальского футбола прибыл в Данию, чтобы разрешить конфликт Роналду в