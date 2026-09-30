Испания разгромила Хорватию, «Каролина» проиграла «Флориде» в НХЛ. Главное к утру

Дубль Ламина Ямаля помог сборной Испании разгромить Хорватию в матче Лиги наций, чемпион Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» проиграла «Флориде Пантерз» в первом матче нового сезона НХЛ, сборная России победила Иран благодаря дублю Александра Головина в товарищеском матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».