«Мы наиграли на десяток голов». Талалаев — о реализации «Балтики» в последних турах РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил реализацию своей команды в последних турах РПЛ.

«Я заранее предупреждал, что где‑то до конца октября в текущем сезоне нашу команду будет немного болтать и мы будем совершать невынужденные ошибки. Для меня более важна реализация своих моментов. Если вы посмотрите статистику наших моментов за последние три-четыре игры чемпионата, то мы наиграли на десяток голов с лишним. А забили мало», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров «Балтика» занимает восьмое место в таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем матче команда 11 октября сыграет на выезде с «Ахматом».