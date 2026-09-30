15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы наиграли на десяток голов». Талалаев — о реализации «Балтики» в последних турах РПЛ

«Мы наиграли на десяток голов». Талалаев — о реализации «Балтики» в последних турах РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил реализацию своей команды в последних турах РПЛ.

«Я заранее предупреждал, что где‑то до конца октября в текущем сезоне нашу команду будет немного болтать и мы будем совершать невынужденные ошибки. Для меня более важна реализация своих моментов. Если вы посмотрите статистику наших моментов за последние три-четыре игры чемпионата, то мы наиграли на десяток голов с лишним. А забили мало», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров «Балтика» занимает восьмое место в таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем матче команда 11 октября сыграет на выезде с «Ахматом».

Материалы по теме
Талалаев заявил, что был вынужден изменить манеру игры «Балтики» после прошлого сезона
Комментарии