Кисляк: не завидовал Батракову — рад, что он достиг мечты сыграть в Лиге чемпионов

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк заявил, что не испытал зависти, когда увидел в Лиге чемпионов игру российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова.

— Когда смотрел на Батракова в Лиге чемпионов, испытывал добрую зависть?

— Нет-нет! Я всегда рад за Лёшу — у всех свой путь. Да, я хочу идти выше, но понимаю, что мы все отличаемся. Но тоже стремлюсь в Лигу чемпионов. Может, когда-то и за ЦСКА там сыграю. А за Лёшу рад, ему удалось достичь своей мечты, — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Батраков дебютировал в главном еврокубке в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 между турецким «Галатасараем» и «Спортингом» из Лиссабона, Португалия (1:3).

Батраков получил одну из худших оценок за дебютный матч в Лиге чемпионов от Sofascore — 5,9. Ниже оценка среди игроков двух команд была только у защитника турецкого клуба Исмаила Якобса (5,7).