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Скалони рассказал, когда Месси присоединится к сборной Аргентины

Скалони рассказал, когда Месси присоединится к сборной Аргентины
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о сроках присоединения Лионеля Месси к команде.

«Месси прибудет в страну в конце недели, после товарищеского матча сборной с Буркина-Фасо. Хотя если он хочет сыграть 3 октября, то может», — приводит слова Скалони Diario Ole.

Серебряным призёрам чемпионата мира — 2026 предстоит серия из трёх товарищеских матчей — с Боливией (30 сентября), Буркина-Фасо (3 октября) и Бенином (6 октября). Матч с Бенином будет последним выступлением Лионеля Месси в футболке сборной Аргентины. Отмечается, что именно он выведет команду с капитанской повязкой в данной встрече.

Месси провёл за сборную 207 игр и забил 125 голов.

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