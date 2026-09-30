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Матвей Кисляк прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ»

Матвей Кисляк прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ»
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о слухах об интересе «ПСЖ».

«Может, с «ПСЖ» что-то и было, но чисто какие-то контакты. Это происходит очень часто, клубы и посредники связываются с агентом. Мне кажется, эти слухи раздуты. Во всяком случае мне ничего не передавали — договорились с агентом общаться только о конкретном интересе. Не вникаю в это», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Матвей Кисляк сыграл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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