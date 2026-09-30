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Видеообзор разгромной победы Швейцарии над Шотландией в матче Лиги наций

Видеообзор разгромной победы Швейцарии над Шотландией в матче Лиги наций
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Во вторник, 29 сентября, состоялся матч 2-го тура Лиги наций УЕФА (Лига В) первой группы, в котором национальная команда Шотландии принимала сборную Швейцарии. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» при судействе сербской бригады арбитров во главе с Ненадом Минаковичем. Игра завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Уже на 11-й минуте прямую красную карточку получил Джек Хендри. Швейцарцы моментально воспользовались численным преимуществом, на 12-й минуте Рикардо Родригес открыл счёт.

Во второй половине встречи гости довели счёт до разгромного. На 55-й минуте отличился Нико Эльведи, а на 82-й минуте третий мяч в ворота хозяев отправил Зеки Амдуни. В обоих случаях результативными передачами отметился Дан Ндой.

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