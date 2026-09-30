Marca: защитнику «Реала» может потребоваться операция, травма беспокоит его девять месяцев

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио близок к операции, после которой может пропустить от двух до трёх месяцев. Как сообщает издание Marca, воспитанника «сливочных» беспокоит дискомфорт в области голени. Решение о хирургическом вмешательстве может быть принято в ближайшее время.

По данным источника, травма беспокоит Асенсио уже девять месяцев, с января текущего года. Во время трёхнедельного перерыва на игры сборных защитник предпринял последнюю попытку справиться с травмой и избежать операции. Его мотивировала перспектива занять место в стартовом составе на фоне травм и дисквалификаций конкурентов по позиции Дина Хёйсена, Ибраима Конате и Эдера Милитао. Сообщается, что консервативное лечение и ускорение восстановления не принесли результата.